نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي اليوم أمام باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق باناثينايكوس، اليوم الخميس 24 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد باناثينايكوس

تُقام المباراة بين فريقي تشيلسي وباناثينايكوس في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وباناثينايكوس عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق فريق تشيلسي الانتصار في الجولة الأولى على حساب فريق جينت البلجيكي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.