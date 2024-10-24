نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يقتل يونج بويز.. ماركا: برشلونة يقهر بايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 24- 10- 2024:



1- لاجازيتا ديلو سبورت:

دوري الابطال الانتر يهزم يونغ بويز في اللحظات الاخيرة

صرخة تورام

هدف في الدقيقة 93 والنيراتزوري ضمن الثمانية الاوائل

تعادل مرير لاتالانتا

الم في الميلان والسبب لياو

الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي اليوم

2- كورييري ديلو سبورت:

القديس ماركوس

انزاغي يعبر يونغ بويز 1-0

حفلة الانتر تورام يسجل في الدقيقة 93

يالديز ، 10 في وضع صعب

روما، يوريتش تحت المحك



3- ماركا:

برشلونة 4-1 بايرن

يا له من كلاسيكو ينتظرنا

اتلتيكو مدريد 1-3 ليل

ركلة جزاء غير موجودة قلبت كل شيء

كورتوا ورودريغو يغبيان