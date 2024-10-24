نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرياض مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل الرياض المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الرياضي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرياض مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC XTRA 2HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.