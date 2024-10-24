موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة روما ودينامو كييف وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة روما ودينامو كييف يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 على ملعب الأوليمبكو معقل روما وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي، حيث يمكن مشاهدة مباراة روما ودينامو كييف عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي

يسعى روما لتحقيق الفوز على دينامو كييف الأوكراني من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث يمتلك نقطة واحدة من تعادله مع أتلتيك بيلباو بهدف لكل منهما في الجولة الأولى وخسارته الصادمة من إيلفسبورج السويدي بهدف نظيف.

بينما لا يوجد بديل أمام دينامو كييف سوى الفوز على روما من أجل تعويض الخسارتين على يد لاتسيو بثلاثية نظيفة وهوفنهايم بثنائية نظيفة في الجولتين الأولى والثانية.

واستدعى إيفان يوريتش المدير الفني لروما السعودي سعود عبد الحميد في قائمة المباراة بعد تصريحاته مؤخرًا بأنه يثق في إمكانيات النجم السعودي.