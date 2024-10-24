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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مواجهات مرتقبة لجمهورية شبين واتحاد الشرطة والعبور وبنها بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في الثالثة والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة لمجموعتين القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني، بإقامة 10 مباريات قوية وهامة.



المجموعة الثالثة



1- مستقبل سبورت مع النصر

على ملعب جوبل سبورت زهراء مدينه نصر يحل فريق النصر متصدر المجموعة بقيادة شريف الخشاب برصيد 6نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق مستقبل سبورت صاحب المركز السابع بقيادة محمد حسن برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق النصر على فريق 6 أكتوبر بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق مستقبل سبورت الهزيمة من فريق الشمس بهدف دون رد.

2- الشمس مع جنوب سيناء



على ملعب نادي الشمس يلتقي فريق الشمس صاحب المركز الثالث بقيادة طة شحاته برصيد 3 نقاط مع فريق جنوب سيناء صاحب المركز السادس بقيادة سعيد عبد العزيز برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الشمس على فريق مستقبل سبورت بهدف دون رد بينما تلقي فريق جنوب سيناء الهزيمة من فريق نجمه سيناء بهدفين مقابل هدف.

3- العبور مع نجمة سيناء



يشهد نادي العبور لقاء صعب بين فريق العبور صاحب المركز الثاني بقيادة حسام عوض برصيد 4نقاط مع فريق نجمة سيناء صاحب المركز الرابع بقيادة حاتم حسن بنفس الرصيد.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق العبور مع فريق الشرقية سلبيًا بينما حقق فريق

نجمة سيناء الفوز على جنوب سيناء بهدفين مقابل هدف

4- بور فؤاد مع الشرقية



يستضيف نادي بور فؤاد لقاء خاص بين فريق بور فؤاد صاحب المركز الثامن بقيادة سامر عبد الرحمن مع فريق الشرقية صاحب المركز الخامس بقيادة خالد القماش برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان سلبيًا تعادل بور فؤاد مع فريق المريخ بينما تعادل الشرقيه مع العبور.



وتختتم الجولة يوم الجمعة بلقاء 6 أكتوبر مع المريخ على ملعب نادي السلمانية.



المجموعة الرابعة

1- الإنتاج الحربي مع البلاستيك



يستضيف ستاد السلام لقاء من العيار الثقيل بين فريق الأنتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة أيمن عبد العزيز برصيد 4 نقاط مع فريق البلاستيك صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد الغني برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز الانتاج على فريق مصر للتأمين بثلاثية مقابل هدف بينما تلقي فريق البلاستيك الهزيمة من فريق تيم إف سي بهدف دون رد.

2- بنها مع دياموند



على ملعب نادي بنها يلتقي فريق بنها صاحب المركز العاشر بقيادة محسن عبدالمحسن برصيد نقطة مع فريق دياموند صاحب المركز الخامس بقيادة حسن مصطفى برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز دياموند على الو ايجيبت بهدف دون رد بينما تلقي بنها الهزيمة من اتحاد الشرطة بثلاثية مقابل هدف.



3- النجوم مع اتحاد الشرطة



على ملعب نادي السلمانية يحل فريق إتحاد الشرطة وصيف المجموعة بقيادة محمد عبيدو برصيد 4 نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق النجوم متذيل المجموعة بقيادة احمد يونس دون نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز اتحاد الشرطة على بنها بثلاثية مقابل هدف بينما تلقي النجوم الهزيمة من ايسترن كومباني بثلاثية مقابل هدفين.



4- جمهورية شبين مع ايسترن كومباني

على ملعب نادي الجمهورية يواجه فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة حازم ابو النور برصيد نقطة فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الثالث بقيادة طارق يحيي برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز ايسترن على فريق النجوم بثلاثية مقابل هدفين، بينما حصل جمهورية شبين على راحة.



5- الو ايجيبت مع تيم إف سي



يستقبل فريق الو ايجيبت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد جمال برصيد نقطة فريق تيم إف سي صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شرف برصيد 4 نقاط



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق تيم إف سي على البلاستيك بهدف، كما تلقي فريق الو ايجيبت الهزيمة من دياموند بهدف.

ويحصل فريق مصر للتامين على راحة هذا الاسبوع.