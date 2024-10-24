نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم.. من يتصدر؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة السعودية لمتابعة مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من اانجوم العالميين على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي.

تمكن الصربي اليكسندر ميتروفيتش نجم الهلال من احتلال صدارة جدول هدافي الدوري السعودي قبل الجولة الثامنة برصيد 9 أهداف وجاء كريم بنزيما نجم الاتحاد في المركز الثاني برصيد 8 أهداف بينما يحتل كريستيانو رونالدو نجم النصر المركز الثالث برصيد 6 أهداف وجاء حسام عوار نجم الاتحاد في المركز الرابع برصيد 5 أهداف حتى الآن.

نجح كريستيانو رونالدو نجم النصر في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن..

1 - اليكسندر ميتروفيتش - الهلال - 9 أهداف

2 - كريم بنزيما - الاتحاد - 8 أهداف

3 - كريستيانو رونالدو - النصر - 6 أهداف

4 - حسام عوار - الاتحاد - 5 أهداف

5 - جورج نكودو - ضمك - 4 أهداف

6 - دجانيني تافاريس - الفتح - 4 أهداف

7 - موسى بارو - التعاون - 4 أهداف

8 - كريستيان تيلو - العروبة - 4 أهداف

9 - أليكس كويادو - الخلود - 4 أهداف