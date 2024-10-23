عاجل.. مصير محمد الشناوي من المشاركة أمام الزمالك بعد الـ8 غرز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر طبي داخل النادي الأهلي جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، للمشاركة في مباراة السوبر المصري، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا، والتي استدعت تدخلًا جراحيًا وخياطة 8 غرز في الحاجب.

مصير محمد الشناوي من المشاركة أمام الزمالك

وقال المصدر أن الشناوي تعرض لقطع قوي في الحاجب، مما استدعى التدخل الجراحي وخياطة 8 غرز، لكن حالته تحسنت بشكل ملحوظ وأصبح جاهزًا للمشاركة، ويأمل الجهاز الفني ألا يتعرض لإصابة أخرى في نفس المكان حال مشاركته.

وشارك الشناوي في مباراتي مصر ضد موريتانيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في كلا المباراتين، ليضمن تأهله رسميًا للبطولة المقرر إقامتها في المغرب.

ويصاحب الأهلي في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات عدد من حراس المرمى إلى جانب الشناوي، وهم: مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف.