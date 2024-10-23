نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ 4 سنوات.. برشلونة يهز شباك بايرن ميونخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

هز فريق برشلونة شباك ضيفه بايرن ميونخ بهدف مبكر للغاية خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الجناح البرازيلي رافينيا هدف برشلونة بعد مرور 58 ثانية فقط ليمنح فريقه التقدم، ويحتفل اللاعب بهدفه الثاني في دوري الأبطال هذا الموسم.



ويعد هذا الهدف هو الأول للفريق الكتالوني في شباك منافسه الألماني منذ الخسارة الشهيرة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8، ضمن منافسات دور الثمانية بدوري الأبطال في عام 2020.

وبعدها التقى الفريقان أربع مرات في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها بايرن ميونخ أربعة انتصارات بشباك نظيفة.

فاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابا في دور المجموعات لموسم 2021-22.

وفي الموسم التالي 2022-23 التقى الفريقان في نفس الدور، حيث فاز بايرن ميونخ بهدفين دون رد في ألمانيا، ثم ثلاثية دون رد في إسبانيا.