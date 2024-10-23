نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد مباراة برشلونة والبايرن اليوم مجانًا.. القنوات المفتوحة الناقلة دون تشفير وأين تجدها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية، حيث يتوجه الأنظار مساء اليوم، الأربعاء، نحو المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونخ ضمن الجولة الثالثة من هذا الموسم.

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مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

أعلنت قناة beIN Sports القطرية أن المعلق الجزائري المخضرم، حفيظ الدراجي، سيتولى مهمة التعليق على القمة المنتظرة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، وستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر تويتر

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر على تويتر يُحدد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستُبث المباراة على عدة قنوات عربية، أبرزها قناة بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك حقوق نقل البطولات العالمية.

تردد قناة بي إن سبورتس 1 على قمر نايل سات

• القمر الصناعي هو: نايل سات.

• التردد الخاص بالقناة هو: 11013.

• معدل الاستقطاب على هو: أفقي.

• معدل الترميز على هو: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2.

جودة الصورة هي: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي سهيل سات

• القمر الصناعي هو: سهيل سات

• التردد الخاص بالقناة هو: 11547.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

• جودة الصورة: HD.