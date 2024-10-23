التعادل السلبي يحسم مواجهة أتالانتا وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين أتالانتا الإيطالي وسيلتيك الأسكتلندي، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مواجهة أتالانتا وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا

فرض أتالانتا سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققه، بينما اعتمد سيلتيك الأسكتلندي على تضييق المساحات على الفريق الإيطالي وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 18 أضاع الكرواتي ماريو بازاليتش فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة من زميله لوكمان، ليسددها الكرواتي وتصطدم بالقائم.

وتوالت محاولات أتالانتا الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم في شباك سيلتيك الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة مرمى الفريق، لينحصر اللعب في وسط الملعب، وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق حكم الللقاء صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتالانتا إلي النقطة الخامسة في المركز الثاني عشر، بينما يحتل سيلتيك المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط.