نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق الهواتف.. إجراءات صارمة على لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حثّ مسؤولو نادي الزمالك لاعبي الفريق على ضرورة التركيز الكامل في مباراة نهائي السوبر المحلي المقررة غدًا أمام الأهلي في الإمارات، مشددين على عدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تؤثر على تركيزهم في السعي نحو التتويج باللقب.

وطلب مجلس إدارة الزمالك من اللاعبين غلق الهواتف المحمولة في الساعات القادمة، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لضمان عدم تشتيت انتباههم قبل اللقاء المرتقب.

تستعد كتيبة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر الذي سيقام في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس.

وقد تأهل الزمالك إلى هذا النهائي بعد التعادل مع بيراميدز في الوقت الأصلي، حيث حسم اللقاء لصالحه بركلات الترجيح 3-4. بينما تأهل الأهلي بعد فوزه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.