جارية الآن يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن (0-0)،مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بث مباشر.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "مونتجويك الأولمبي" في مدينة برشلونة، حيث سيخوض الفريق الكتالوني برشلونة مواجهة شرسة أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

كيف تشاهد مباراة برشلونة والبايرن اليوم بث مباشر؟

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم، يُنتظر أن تكون المباراة واحدة من أكثر المواجهات إثارة في هذا الموسم من البطولة الأوروبية العريقة، لما تحمله من تاريخ وصراع طويل بين الفريقين.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد البايرن

تاريخ حافل يجمع برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

وتأتي مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ كواحدة من أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد النتائج الكبيرة التي شهدتها مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة، أبرزها الانتصار الساحق لبايرن ميونخ بنتيجة 8-2 على برشلونة في ربع نهائي البطولة لعام 2020، وهي النتيجة التي ما زالت عالقة في أذهان جماهير البلوجرانا، ويسعى برشلونة للثأر من العملاق البافاري وتحقيق الفوز لإعادة الاعتبار.

كيف تستعد برشلونة للمهمة الصعبة اليوم أمام البايرن؟

ويدخل برشلونة هذا اللقاء وهو يعلم تمامًا حجم التحدي الذي ينتظره، خاصة وأنه لم يحقق الفوز على بايرن ميونخ في آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين. الفريق الكتالوني سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على منافسه ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، يعتمد المدرب هانز فليك على لاعبيه الشباب مثل لامين يامال وجافي بجانب الخبرة المتمثلة في القائد روبرت ليفاندوفسكي الذي يعرف تمامًا كيفية مواجهة فريقه السابق بايرن.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كيف استعدت البايرن لمواجهة برشلونة اليوم؟

وفي المقابل، يدخل بايرن ميونخ المباراة وعينه على النقاط الثلاث، الفريق البافاري أثبت في السنوات الأخيرة تفوقه على برشلونة، وسيسعى لتعزيز هذا التفوق بتحقيق فوز جديد في دوري أبطال أوروبا.

وبقيادة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، يعتمد الفريق على قوته الهجومية بقيادة هاري كين وسيرجي جنابري، بالإضافة إلى سرعة ألفونسو ديفيز في الدفاع، وقدرات جمال موسيالا في صناعة الفرص.

ما توقيت مباراة برشلونة والبايرن؟

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، الملعب الجديد المؤقت لفريق برشلونة خلال تجديدات ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لـ البث المباشر لمباراة برشلونة ضد البايرن

وسيتم نقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، وهي القناة الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "TOD"، وهو التطبيق الحصري لعرض المباريات مباشرة في المنطقة.

ما هو تشكيل برشلونة والبايرن اليوم؟

وفقًا للخطط الموضوعة من قبل مدربي الفريقين، من المتوقع أن يبدأ الفريقان بالتشكيلات التالية:

ما تشكيل البايرن ضد برشلونة؟

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، كيم مين جاي، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا، ليون جوريتزكا

خط الهجوم: سيرجي جنابري، ميكيل أوليز، هاري كين

ما هو تشكيل برشلونة اليوم ضد البايرن؟

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، داني أولمو، جافي

خط الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

من هو معلق مباراة برشلونة ضد البايرن؟

قامت شبكة "بي إن سبورتس" بإسناد مهمة التعليق على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ إلى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم في الوطن العربي، بفضل أسلوبه المميز والمليء بالحماس.

كيف تشاهد بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

ولجماهير كرة القدم التي تفضل مشاهدة المباريات عبر الإنترنت، يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بث مباشر من خلال تطبيق "TOD" الذي يتيح مشاهدة المباريات بجودة عالية، ويعتبر المنصة الرقمية الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا 2024-25، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة، في ظل التحديات التي تواجههما، يتطلع عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مواجهة مليئة بالندية والإثارة بين اثنين من أقوى أندية القارة الأوروبية.