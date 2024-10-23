نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يونج بويز الرسمي أمام إنتر ميلان في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونج بويز ضد نظيره ومنافسه إنتر ميلان، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الرسمية لفريق يونج بويز أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: ديفيد بالموس.

خط الدفاع: هاجام - بنيتو - لوبر - بلوم.

خط الوسط: فيليب - لوكاس - جويل - ايميري - ألان.

خط الهجوم: مبوسي.

القنوات الناقلة لمباراة يونج بويز ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة يونج بويز ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة beIN Sports HD 5، بصوت المعلق جواد بدة.