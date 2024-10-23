عاجل.. تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، كيم مين جاي، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، بالينيا، مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، سيرجي جنابري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.