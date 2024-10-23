عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فيليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين جمال، ورافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.