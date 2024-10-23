نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كيفية متابعة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانًا اليوم.. القنوات الأرضية الناقلة للمواجهة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ المتوقعة اليوم

تشهد اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، تزايدًا في البحث عن موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يبحث عشاق الفريقين أيضًا عن القنوات الناقلة للمباراة، ومعلق اللقاء، وتشكيل برشلونة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول هذه المواجهة المرتقبة.

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ المتوقعة اليوم

• حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

• خط الدفاع: بالدي، مارتينيز، كوبارسي، وكوندي.

• خط الوسط:بيدري، كاسادو، وفيرمين لوبيز.

• خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، وليفاندوفسكي.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة المتوقع اليوم

• حراسة المرمى: مانويل نوير.

• خط الدفاع: جوريرو، كيم، أوباميكانو، وألفونسو ديفيز.

• خط الوسط: كيميتش، بالينيا، ومولر.

• خط الهجوم: أوليسيه، جنابري، وهاري كين.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر تويتر

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر على تويتر يُحدد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستُبث المباراة على عدة قنوات عربية، أبرزها قناة بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك حقوق نقل البطولات العالمية.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

أعلنت قناة beIN Sports القطرية أن المعلق الجزائري المخضرم، حفيظ الدراجي، سيتولى مهمة التعليق على القمة المنتظرة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، وستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.