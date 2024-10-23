نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. موقف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ولايبزيج مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب ريد بول أرينا.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: آرنولد، فان دايك، كوناتي، سوبوسلاي.

خط الوسط: جرافينبيرخ، تيميكاس، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.