منتخب الشاطئية يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مدربه مصطفى لطفي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الغردقة.



وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات طالبهم فيها بضرورة اللعب بشكل قوي في المباراة القادمة ضد السنغال لحجز مقعد في كأس العالم.

وسيقوم المدرب بمحاضرة بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس وتحديد طريقة اللعب فى المباراة.



ويفتقد منتخب مصر جهود الحارس الدولي إبراهيم حسن لتعرضه لاصابة قوية في العضلة الضامة خلال مباراة تنزانيا فى دور المجموعات، والحسينى طة للإيقاف بعد حصوله علي إنذارين في المباريات الماضية.