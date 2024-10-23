نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد 2005 يفوز على الجونة برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد، مواليد 2005 علي فريق الجونة، بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز الأهداف لفريق نادي زد كلا من: احمد رمضان هدف.

بدر جمال "بدروو" هدف.

مصطفى ديشا هدف.

عمر ياسر هدف. وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي متابعة المباراة وتوجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم. الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من. المدير الفني ك/ مؤمن عبدالغفار

المدرب العام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ تامر عبدالعزيز

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

اداري الفريق ك/ يحي معوض

إداري مساعد ك/ مصطفى شومان

مدرب أحمال ك/ محمد الشاذلي

اخصائي د/ تامر عادل

طبيب عظام د/ احمد شاكر

مسؤول المهمات/ عبدالرحمن حسن