نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يلتقي أمام بريست في دوري أبطال أوروبا.. طالع التشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، تشكيلة لاعبيه الرسمية التي سيخوض بها مواجهة بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه اليوم الأربعاء فريق باير ليفركوزن، نظيره بريست بملعب رودورو، في لقاء ينطلق في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: نوردي موكيلي - جوناثان تاه - هينكابي - أليخاندور جريمالدو

خط الوسط: بالاسيوس - أليكس جارسيا - جوناس هوفمان

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - ناثان تيلا.