نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أتفرج ببلاش لعشاق كرة القدم.. قنوات مجانية وأرضية لنقل مباراة برشلونة والبايرن دون تشفيرعاجل ـ مفاجأة لعشاق كرة القدم.. قنوات مجانية وأرضية لنقل مباراة برشلونة والبايرن دون تشفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي والعالم بشغف المباراة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونخ، اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، يعد مهمًا للغاية، حيث يسعى النادي الكتالوني، الذي يمر بفترة جيدة، إلى الثأر والحصول على ثلاث نقاط ثمينة من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر تويتر

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر على تويتر يُحدد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستُبث المباراة على عدة قنوات عربية، أبرزها قناة بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك حقوق نقل البطولات العالمية.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

أعلنت قناة beIN Sports القطرية أن المعلق الجزائري المخضرم، حفيظ الدراجي، سيتولى مهمة التعليق على القمة المنتظرة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، وستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ المتوقعة اليوم

• حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

• خط الدفاع: بالدي، مارتينيز، كوبارسي، وكوندي.

• خط الوسط:بيدري، كاسادو، وفيرمين لوبيز.

• خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، وليفاندوفسكي.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة المتوقع اليوم

• حراسة المرمى: مانويل نوير.

• خط الدفاع: جوريرو، كيم، أوباميكانو، وألفونسو ديفيز.

• خط الوسط: كيميتش، بالينيا، ومولر.

• خط الهجوم: أوليسيه، جنابري، وهاري كين.

تردد قناة بي إن سبورتس 1 على قمر نايل سات

• القمر الصناعي هو: نايل سات.

• التردد الخاص بالقناة هو: 11013.

• معدل الاستقطاب على هو: أفقي.

• معدل الترميز على هو: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2. جودة الصورة هي: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي سهيل سات

• القمر الصناعي هو: سهيل سات.

• التردد الخاص بالقناة هو: 11547.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

• جودة الصورة: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي عرب سات

• القمر الصناعي هو: عرب سات.

• اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

• التردد الخاص بالقناة هو: 10810.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

• جودة البث: HD.