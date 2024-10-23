عاجل.. تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات إلى غدًا الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات القضائية في أبوظبي تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك المحتجزين على خلفية الأزمة التي وقعت أثناء مباراة السوبر المصري أمام فريق بيراميدز.

تقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك في الإمارات

وكان الثلاثي المحتجز يشمل عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالإضافة إلى اللاعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة في 29 أكتوبر الجاري، إلا أن قرارًا صدر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل القضية.

وكشفت تقارير صحفية، بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة، تم تقديم موعد جلسة المحاكمة إلى يوم غدٍ الخميس بدلًا من نهاية الشهر.

الأزمة بدأت عقب مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز في أبوظبي، حيث قدم أحد أفراد أمن الملعب بلاغًا يتهم فيه اللاعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه. وجرى استدعاء الثنائي إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقوالهما في اليوم التالي للمباراة.