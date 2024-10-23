نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة أتالانتا وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، المواجهة التي تجمع بين أتالانتا الإيطالي وسيلتيك الأسكتلندي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لوكمان يقود هجوم أتالانتا أمام سيلتيك فى دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:-

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: كولاسنياك - ديمسيتي - إيزك.

خط الوسط: زابا كوستا - إيديرسون - دي رون - بيلانوفا.

خط الهجوم: لوكمان - بازاليتش - ريتيجوي.

بينما جاء تشكيل سيلتيك كالتالي:-

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: فالي - سكيلز - تروستي - جونستون.

خط الوسط: واتات - ماكجريجور - انجليس.

خط الهجوم: ماييدا - إيداح - نيكولا.

ويدخل أتالانتا المباراة في المركز الـ 15 بترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل سيلتيك المركز الـ 23 برصيد 3 نقاط.