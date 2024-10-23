نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم.. شاهد المواجهة الحاسمة دون تشفير وبالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر تويتر

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ المباشرة على تويتر يشهد حالة من الترقب لمواجهة قوية بين النادي الكتالوني ونظيره الألماني، ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى برشلونة لتحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث، هذه المباراة تهم الملايين حول العالم، وستقام على أرضية ملعب برشلونة.

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر تويتر

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مباشر على تويتر يُحدد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستُبث المباراة على عدة قنوات عربية، أبرزها قناة بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك حقوق نقل البطولات العالمية.

تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ المتوقعة اليوم

• حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

• خط الدفاع: بالدي، مارتينيز، كوبارسي، وكوندي.

• خط الوسط:بيدري، كاسادو، وفيرمين لوبيز.

• خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، وليفاندوفسكي.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة المتوقع اليوم

• حراسة المرمى: مانويل نوير.

• خط الدفاع: جوريرو، كيم، أوباميكانو، وألفونسو ديفيز.

• خط الوسط: كيميتش، بالينيا، ومولر.

• خط الهجوم: أوليسيه، جنابري، وهاري كين.

تردد قناة بي إن سبورتس 1 على قمر نايل سات

• القمر الصناعي هو: نايل سات.

• التردد الخاص بالقناة هو: 11013.

• معدل الاستقطاب على هو: أفقي.

• معدل الترميز على هو: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2. جودة الصورة هي: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي سهيل سات

• القمر الصناعي هو: سهيل سات.

• التردد الخاص بالقناة هو: 11547.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

• جودة الصورة: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي عرب سات

• القمر الصناعي هو: عرب سات.

• اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

• التردد الخاص بالقناة هو: 10810.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

• جودة البث: HD.