حسام حسن يدرس إراحة الأساسيين في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

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أحمد جودة - القاهرة -

يفكر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في إراحة اللاعبين الأساسيين خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

يتجه حسام حسن لإعطاء الفرصة للاعبين المحليين والبدلاء في المباراتين المقبلتين، خاصة بعد ضمان التأهل إلى البطولة بعد الوصول إلى 12 نقطة من 4 مباريات.

من جهة أخرى، يوجد اقتراح داخل اتحاد الكرة بنقل مباراة مصر ضد بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات إلى استاد الدفاع الجوي بدلًا من استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة.

كما حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 10 نوفمبر موعدًا لتوقف الدوري الجديد، استعدادًا لمعسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، الذي يأتي تحضيرًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وقد قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، بدء المعسكر يوم 10 نوفمبر، في إطار الاستعدادات للبطولة بعد ضمان التأهل، حيث جمع المنتخب 12 نقطة من أول أربع مباريات في التصفيات.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مبارياته القادمة في شهر نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد أن تأهل رسميًا للبطولة عقب الفوز على موريتانيا بهدف دون رد. سيواجه المنتخب المصري كاب فيردي ثم بوتسوانا خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة.