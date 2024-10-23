نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يخوض مبارياته بالموسم الجديد على ستاد السويس الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي، الزمالك، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري غدًا الخميس معسكره التدريبي بالمغرب، والذي استمر لمدة أسبوع ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

شهد المعسكر التدريبي للنسور الخضر العديد من المباريات الودية التي خاضها الفريق البورسعيدي لاختبار جاهزية اللاعبين ورفع مستوى الانسجام بينهم تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

وخلال المعسكر، خاض المصري أربع مباريات ودية، حقق الفوز في ثلاث منها، حيث انتصر على الرشاد البرنوصي بثنائية نظيفة، ثم خسر أمام الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويختتم ودياته اليوم بمواجهة شباب المحمدية.

يسعي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لأختبار جميع اللاعبين للوقوف على جاهزية الفريق من الناحية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.