نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يدرس تعديل نظام كأس مصر 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، بأن هناك تفكيرًا جديًا في تعديل نظام بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

وأوضح حسين في تصريحاته لإذاعة أون سبورت إف إم، أن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات كأس مصر بنظام الذهاب والإياب اعتبارًا من دور الـ16، مع أن يكون النهائي من مباراة واحدة.

وأشار إلى أن هذا التغيير ممكن نظرًا لتقليص عدد جولات الدوري في الموسم الحالي.

كما أضاف عامر حسين أن توقفات المنتخب في هذا الموسم لن تتجاوز 25 يومًا، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد توقفات لأكثر من 90 يومًا، ما يوفر وقتًا كافيًا لتغيير نظام البطولة.

وفي سياق آخر، أخطر اتحاد الكرة جميع الأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية للموسم 2024-2025 برفع اسم نادي دلفي من جدول المسابقة وإلغاء نتائجه، وذلك بعد انسحابه من البطولة وفقًا للوائح.

وقد انتهت مباراة البنك الأهلي ضد دلفي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية بفوز البنك الأهلي بنتيجة 10-0.