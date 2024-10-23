عاجل.. غياب نجم بيراميدز عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

فيستون ماييلي يغادر الإمارات

وكشف مصدر من داخل بيراميدز، غادر الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم الفريق، معسكر الفريق المقام حاليًا في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة سيراميكا. غياب ماييلي عن المباراة يأتي بسبب مرض والده الشديد، مما اضطره للعودة إلى بلاده للاطمئنان عليه، ما يعني أنه سيغيب رسميًا عن مباراة الغد.

في المقابل، حصل الجهاز الفني لفريق بيراميدز على تأكيدات بجاهزية اللاعب إبراهيم عادل، جناح الفريق الأيسر، بعدما عانى من إصابة خلال مباراة الزمالك السابقة في نصف نهائي كأس السوبر.

عادل شارك في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي، وسيكون متاحًا أمام الجهاز الفني للدفع به في مواجهة سيراميكا، المقرر انطلاقها غدًا في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

يجدر بالذكر أن فريق بيراميدز خسر مباراته أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بينما خسر فريق سيراميكا أمام الأهلي بنتيجة 2-1، ليخوض الفريقان مباراة تحديد المركز الثالث.