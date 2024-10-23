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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة × بايرن ميونخ | دوري أبطال أوروبا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × بايرن ميونخ Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2024.. تتصارع عمالقة أوروبا في مواجهة نارية تشعل عشاق الساحرة المستديرة، حيث يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. وتُقام هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، حيث يتطلع الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة التي ستقربهما خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يدخل العملاق الكتالوني المباراة وعينه على تحقيق الفوز الأول على الأندية الألمانية منذ عدة مواسم، وسيعتمد بشكل كبير على خط هجومه المتوهج بقيادة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يسعى لإثبات جدارته أمام فريقه السابق. من جانبه، يأتي العملاق البافاري وهو عازم على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث يمتلك ترسانة هجومية قوية قادرة على قلب الموازين في أي وقت. وستكون هذه المواجهة فرصة مثالية للاعبين لإبراز قدراتهم الفنية والتكتيكية أمام أنظار العالم، حيث يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف.



موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب "مونتجويك" اليوم الأربعاء المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، برشلونة وبايرن ميونخ. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الثمينة في مشوارهما بدوري أبطال أوروبا.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه المواجهة النارية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ



أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، أن الجزائري حفيظ دراجي سيكون معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري

تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

نستعرض لكم تاريخ مواجهات ناديي برشلونة وبايرن ميونخ، قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

مباراة اليوم ستكون المواجهة رقم 14 بين برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حيث التقيا الفريقان في 13 مباراة سابقة، حيث حقق برشلونة الفوز في مباراتين فقط، مقابل 10 انتصارات لصالح بايرن ميونخ، وتعادلا في مباراة واحدة. وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 33 هدفًا من لاعبي بايرن ميونخ. ويعاني برشلونة من سجل سيء في مواجهاته مع بايرن ميونخ، حيث خسر في آخر 6 مباريات جمعت بينهما.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونخ



من المتوقع أن يبدأ هانز فليك تشكيل فريقه مكون من:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - ب أو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد برشلونة



من المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ مباراة اليوم بتشكيل مكون من: