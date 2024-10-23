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أحمد جودة - القاهرة - فوز الاوليمبي وطلائع الأسطول وتعادل دمنهور بالجولة الخامسة بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج المجموعة السادسة للجولة الثالثة لمجموعة بحري والاسكندريه لدوري القسم الثاني ب عن التالي..





حقق فريق الاوليمبي بقيادة أحمد سمير فوزًا كبيرًا على نظيره فريق الزهور بمطروح بقيادة ايمن عبد الحكيم بخماسية نظيفة.

انتهى الشوط الأول دبهدفين نظيفين سجلهما هشام صبري في الدقيقة 22 وأحمد سليمان في الدقيقة الاخيرة.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الاوليمبي تسجيل ثلاثية عن طريق أحمد فتحي ومحمد كمال ويوسف إسحاق.

وفاز فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني على فريق اصحاب الجياد بقيادة محمد فهمي بثلاثية نظيفه سجلها أحمد جابر بالشوط الأول واسلام فتحي ومحمد أحمد بالشوط الثاني.

وتعادل دمنهور بقيادة عبد الطيف الدوماني مع فريق مركز شباب كوم حمادة بقيادة رمضان السيد 1/1.

حيث تقدم فريق دمنهور بهدف محمود معاذ شتيوش وتعادل محمود عطعوط لكوم حماده بالشوط الأول.

وكان التعادل السلبي قد حسم مبارتي دلفي مع الحمام والمجد مع الهلال.

وحصل فريق الجزيرة بمطروح على راحة هذا الاسبوع.