نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو: مانشستر يونايتد خصمي لمباراة واحدة فقط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة التركي عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء غد الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أبرزتها شبكة بي بي سي البريطانية: "أنا لست مدربًا لمانشستر يونايتد، لا أرى أي سبب يجعل مانشستر يونايتد يخشى مواجهة فنربخشة".

وأضاف: "ولكن أعتقد أنهم يعرفون أنها ليست مباراة سهلة بالنسبة لهم، إذا اعتقدوا أنها سهلة، وإذا جاءوا معتقدين أنها ستكون سهلة، فهذا نهج خاطئ ولا أعتقد أن هذا سيكون النهج، إنهم يعرفون أن المباراة قد تكون صعبة عليهم".

وتابع: "أعتقد أنهم سيأتون بأقصى قوة، ولا أعتقد أنهم سيعتمدون على التدوير قبل مباراة الأسبوع المقبل، سيأتون بكامل قوتهم".

وعن المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، قال مورينيو:" أعتقد أن الأمر سهل، مانشستر يونايتد وتوتنهام".

وأردف قائلا: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو مستوى مختلف من الجودة والقوة والسرعة والثقافة التكتيكية، مستوى مختلف من كل شيء، غدًا، أعتقد أننا سنلعب ضد أحد أقوى فريقين".

وواصل: "مانشستر يونايتد يملك فريقًا أفضل مما تظهره النتائج، لقد درستهم إلى أقصى حد ممكن، لقد شاهدنا كل شيء في الدوري الإنجليزي ومباريات الدوري الأوروبي السابقة ضد تفينتي وبورتو".

واستطرد قائلًا: "أتمنى كل التوفيق لمانشستر يونايتد، لقد كنت هناك وتوجت معهم بالدوري الأوروبي، غادرت النادي بمشاعر جيدة تجاه الجماهير والفريق".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "سوف ينجح مانشستر يونايتد عاجلًا أم آجلًا، آمل أن يكون ذلك عاجلًا وقبل أن أعود يومًا ما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبحوا خصمي، في هذه اللحظة هم مجرد خصمي لمباراة واحدة".