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أحمد جودة - القاهرة - فوز كفر الشيخ والقزازين وبيلا وتعادل تلا بالقسم الثاني

تمكن فريق كفرالشيخ من تحقيق فوزا مستحقا وغاليا خارج ملعبه على حساب نظيره فريق دمياط بهدفين دون مقابل بالجولة الثالثة لدوري القسم الثاني ب.

سجل هدفي كفر الشيخ محمد السيسي بالشوط الأول ومحمود غزال بالشوط الثاني.

وسقط صيد المحلة على ملعبه في فخ العظيمة من فريق مركز شباب القزازين بثنائية دون رد عن طريق عاطف الحسيني.

وخطف بيلا فوزا مثيرا من فريق دكرنس بهدف في الدقيقة 93 سجله اللاعب سعد صالح.

وحسم التعادل السلبي لقاء بايونيرز مع بني عبيد دون أهداف.

وتعادل أمس ميجا سبورت مع نبروة بهدف لكل فريق.



ترتيب المجموعة الخامسة ب

1- صيد المحلة 6 نقاط

2- بيلا 6 نقاط

3-كفر الشيخ 6 نقاط

4- مالية كفر الزيات 5 نقاط

5- القزازين 4 نقاط

6- بني عبيد 4 نقاط

7- بايونيرز 4 نقاط

8- مركز شباب تلا 3 نقاط

9- ميجا سبورت نقطتين

10- دكرنس نقطتين

11- دمياط نقطتين

12- نبروة نقطتين

