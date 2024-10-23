نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلفي يعلن انسحابه من المشاركة في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق السيدات في نادي دلفي انسحابه من المشاركة في الدوري الممتاز المصري للكرة للنسائية اليوم وذلك بخطاب موجه للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة برفع اسم دلفي من الدوري الممتاز ليتقلص عدد الاندية المشاركة في المسابقة إلى 17 فريق.

الانسحاب الثاني

وسبق أن انسحب فريق الأميرية عن المشاركة في الدوري الممتاز من أجل المشاركة مع فريق في دوري الدرجة الثانية.

مصير مباريات دلفي في الدوري

وحسب اللائحة 52 من لجنة المسابقات تقرر إلغاء كافة النتائج الخاصة بالفريق مع الاندية الأخرى.

وجدير بالذكر أن دلفي يحتل المراكز الاخيرة في جدول ترتيب المسابقة