أرتيتا يكشف موقف ساكا من المشاركة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، موقف جناح الفريق بوكايو ساكا من المشاركة في المباراة المقبلة ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأفاد أرتيتا في تصريحاته الصحفية أن مشاركة ساكا في اللقاء المنتظر تبدو غير مرجحة، نظرًا لعدم عودته للتدريبات بعد تعرضه للإصابة.

وقال أرتيتا: "من غير المحتمل أن يشارك بوكايو ساكا في المباراة ضد ليفربول لأنه لم يتدرب منذ إصابته".

وكان ساكا قد غاب عن مواجهة أرسنال الأخيرة ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.

كما أشار أرتيتا إلى حالة اللاعب ريكاردو كالافيوري، الذي تعرض لإصابة في نفس المباراة، قائلًا: "إصابة كالافيوري مثيرة للقلق، وسنقيم حالته قبل اتخاذ قرار حول مشاركته في اللقاء القادم".

من المقرر أن أرسنال يواجه ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات في لندن، في مباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.