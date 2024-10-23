كريم رمزي: لا أفهم سبب شماتة البعض في أزمة ثلاثي الزمالك.. وسعيد ببيان النادي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي كريم رمزي، على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، بعد أزمة فرد الأمن في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

كريم رمزي: لا أفهم سبب شماتة البعض في أزمة ثلاثي الزمالك

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: كنا نتمى أن يحصل ثلاثي الزمالك على البراءة اليوم، ولا أفهم من يشمت والجميع حزين بسبب ما حدث وبسبب الصورة وبسبب المشكلة.

وتابع كريم رمزي: كلنا نريد أن يكون الهزار والضحك في أمور الملعب، لكن ليس في مثل هذه الأمور، ومن يفعل ذلك أين الإنسانية التي يمتلكها؟.

وأردف كريم رمزي: ما حدث شيء محزن بالنسبة للاعبين ولنا وللزمالك ولكل الدولة، وسعيد ببيان الزمالك، وإعلان المجلس التحقيق في المسألة.

واختتم كريم رمزي: جهات التحقيق هي من ستثبت ما حدث، لكن في حقيقة الأمر كان علينا أن نمسك أعصابنا، خاصة وأننا مع دولة حبيبة وشعب حبيب ودائما لا نشعر بأي مشكلة ونحن معهم.