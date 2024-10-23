الرياضة

كريم رمزي: لا أفهم سبب شماتة البعض في أزمة ثلاثي الزمالك.. وسعيد ببيان النادي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي كريم رمزي، على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، بعد أزمة فرد الأمن في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

كريم رمزي: لا أفهم سبب شماتة البعض في أزمة ثلاثي الزمالك

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: كنا نتمى أن يحصل ثلاثي الزمالك على البراءة اليوم، ولا أفهم من يشمت والجميع حزين بسبب ما حدث وبسبب الصورة وبسبب المشكلة.

وتابع كريم رمزي: كلنا نريد أن يكون الهزار والضحك في أمور الملعب، لكن ليس في مثل هذه الأمور، ومن يفعل ذلك أين الإنسانية التي يمتلكها؟.

وأردف كريم رمزي: ما حدث شيء محزن بالنسبة للاعبين ولنا وللزمالك ولكل الدولة، وسعيد ببيان الزمالك، وإعلان المجلس التحقيق في المسألة.

واختتم كريم رمزي: جهات التحقيق هي من ستثبت ما حدث، لكن في حقيقة الأمر كان علينا أن نمسك أعصابنا، خاصة وأننا مع دولة حبيبة وشعب حبيب ودائما لا نشعر بأي مشكلة ونحن معهم.

مريم الجابري

مريم الجابري

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