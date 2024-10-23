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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن حراسة عرين ريال مدريد في مواجهة "الكلاسيكو"، السبت المقبل، بسبب إصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى.

وتعرض الحارس للإصابة في مواجهة أمس الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند التي فاز بها الريال بـ5 أهداف لهدفين.

تفاصيل إصابة "الأخطبوط" قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وقال ريال مدريد في بيان على موقعه "عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تيبو كورتوا من قبل خدمات ريال مدريد الطبية خرج تشخيصه بإصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى".

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن اللاعب سيغيب فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع ولهذا سيغيب على الأقل عن مواجهتي البارسا وفالنسيا في "الليغا" وميلان في دوري الأبطال.

ولعب الحارس دورًا حاسمًا في قيادة "ريمونتادا" فريقه أمام بروسيا دورتموند بتصدياته في اللحظات الحاسمة.