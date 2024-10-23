لايبزيج يقطع طريق ريال مدريد ويعلن تجديد تعاقده مع مدافعه الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لايبزيج الألماني عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب كاستيلو لوكيبا، في ظل وجود رغبة من العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

كاستيلو لوكيبا مستمر مع لايبزيج حتي يونيو 2029

ووقع الفرنسي كاستيلو لوكيبا على عقده الجديد مع لايبزيج الألماني حتي يونيو 2029.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب ريال مدريد لضم المدافع الفرنسي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الفرنسي لوكيبا عقب التجديد فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للنادى: "كان الانتقال إلى لايبزيج هو الخيار الأمثل لتطوري، سرعان ما حصلت على الكثير من الدقائق وتمكنت من تحمل المسؤولية، لطالما حظيت بدعم الجميع في النادي، مشجعينا وزملائي في الفريق - أشعر الآن أن آر بي لايبزيج هو عائلتي الثانية. يجعل الإعداد هنا من السهل جدًا على اللاعبين الشباب مثلي الاستقرار والتحسن مع كل يوم. القدرة على التدريب على أعلى مستوى واللعب بانتظام ضد أفضل الفرق في العالم أمر رائع ببساطة! أتطلع إلى لعب المزيد من المباريات مع آر بي لايبزيج وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا على تحقيق النجاح".

وأضاف مدافع لايبزيج، "أود أن أتوجه بالشكر الخاص لجماهيرنا الرائعة، التي تدعمنا بشغف في كل مباراة، كما أنها تدفعني إلى تقديم أداء أفضل وتعني الكثير بالنسبة لي. أحب الاحتفال والرقص معهم بعد الانتصارات - وأقدر حقًا هذا الارتباط الخاص."

وانتقل كاستيلو لوكيبا البالغ من العمر 21 عاما إلي صفوف النادي الألماني قادما من اولمبيك ليون صيف 2023، مقابل 35 مليون يورو.

ويستعد لايبزيج لمواجهة قوية أمام ليفربول اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري أبطال اوروبا.

