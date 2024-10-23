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أحمد جودة - القاهرة - طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، جماهيره بصنع أجواء صاخبة لمساعدة فريقه، المنهك، في مباراته أمام ليفربول المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات.

أرتيتا يطالب جماهيره بصنع أجواء صاخبة أمام ليفربول

وتلقى الفريق ضربة موجعة خلال استعداداته لمواجهة ضيفه ليفربول، الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام أرسنال، عندما انضم ريكاردو كالافيوري لقائمة من اللاعبين على الأرجح لن يشاركوا في مباراة ليفربول.

واستبدل المدافع الإيطالي في الشوط الثاني بعدما تعرض لالتواء في الركبة اليمنى- وهي إصابة وصفها أرتيتا بأنها " ليست خبرا رائعا" بعد الفوز.

وشاهد مارتين أوديجار، قائد الفريق، وجناح الفريق بوكايو ساكا المباراة أمام شاختار من المدرجات حيث يعانيان من إصابة في الكاحل وأربطة الركبة على الترتيب.

ويغيب ويليام ساليبا عن مباراة ليفربول بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام بورنموث، فيما تحوم الشكوك حول المدافع الأخر جورين تيمبر. كما يغيب أيضا كيران تيرني وتاكاهيرو تومياسو.

ولكن، وخلال حديثه عقب الفوز على شاختار أمس الثلاثاء، قال أرتيتا:" من الرائع والمهم دائما أن تفوز في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:" نبدأ بالاستعدادات (لمباراة الأحد) ويجب أن يكون المكان يهتز هنا أمام ليفربول ليمنحونا كل الطاقة التي يمكنهم تقديمها لنا".