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أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما يحلّ ضيفا على فنربختشه التركي، الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لكرة القدم.

مانشستر يونايتد يصطدم بمدربه السابق في يوروبا ليج

وتفادى مدربه الحالي الهولندي إريك تن هاج المزيد من التدهور وامكانية الاقالة، عقب فوزه السبت على برنتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي، واضعا حدا لسلسلة من خمس مباريات بلا فوز.

الا أنّ مدرب اياكس الهولندي السابق يبقى تحت ضغط شديد في ظل حلول الفريق في النصف السفلي من ترتيب البرميرليج.

كما انّ احواله في المسابقة القارية ليست أفضل، إذ حصد نقطتين فقط من أول مبارتين، وستكون الخسارة امام فريق مورينيو الخميس بمثابة مسمار آخر يدقّ في نعش حقبة تن هاغ في النادي الإنجليزي.

وستنعش مواجهة مورينيو ذكريات أليمة لجماهير يونايتد التي لا تزال تبحث عن استعادة امجادها، إذ سبق أن عُيّن البرتغالي عام 2016 في محاولة لمجاراة تطوّر مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا وليفربول مع الألماني يورجن كلوب.

ونجح مورينيو في موسمه الثاني مع يونايتد من احتلال المركز الثاني في الدوري خلف سيتي المحلّق الذي حقّق آنذاك رقما قياسيا ببلوغه 100 نقطة.

ومنذ إقالة مورينيو في منتصف موسمه الثالث، لا يزال يونايتد يبحث يائسا عن الخروج من النفق، لكن دون جدوى حتى اللحظة.

وقال تن هاغ عن المباراة المرتقبة "إنها مباراة كبيرة لكلينا".

وتابع "إنه صاحب عقلية فوز. لقد فاز بالعديد من الألقاب، وأعتقد أنه مثال للعديد من المدربين. لذا فأنا أستمتع حقا باللعب ضده".

من جهته، يملك فنربهتشه وضعا أفضل في المسابقة القارية مع فوز وتعادل، ففاز على أونيون سان جيلواز البلجيكي 2-1، قبل أن يتعادل أمام تفنتي الهولندي 1-1. لكنّ الفريق ليس في أفضل أحواله محليا، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق ثماني نقاط عن غلطة سراي المتصدر، مع مباراة أقل.

وقال مورينيو في وقت سابق من هذا العام "لقد قمت بعملي هناك. وأود أن ينجح مانشستر يونايتد".

لكنّ البرتغالي لن يتمنى أن تستفيق "الشياطين" داخل يونايتد عندما يواجهه مساء الخميس.