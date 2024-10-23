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أحمد جودة - القاهرة - نفى نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن يكون تغيير طريقة اللعب هو العامل الأساسي في الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد 2 / 5 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والتي يتعين على الفريق أن ينساها سريعا ويستعيد توازنه.

شاهين: تغيير طريقة اللعب ليس السبب في خسارة دورتموند أمام ريال مدريد

وقال شاهين:"لا أعتقد أن الخسارة لها علاقة بتغيير طريقة اللعب، ولكن الخسارة تتعلق بحقيقة أنه لم يعد لدينا سيطرة على المباراة ولم تكن لدينا لحظات الضغط في الأمام."

وأضاف:" إذا خسرت وتلقيت خمسة أهداف يمكنك بالطبع أن تقول إن طريقة اللعب لم تكن صحيحة".

وقام سيباستيان كييل المدير الرياضي بدعم رأي شاهين، وقال إن اللعب بخمسة مدافعين أمر "يستحق التفكير فيه".

وأضاف:"ليس من المنطقي أن نتحدث عن تغيير طريقة اللعب، لأننا في الأساس لم نتصرف في الشوط الثاني كما كنا نفعل في الشوط الأول".

وأردف:" كان من الواضح أننا لن نتحكم في ريال مدريد لمدة 90 دقيقة، مثلما فعلنا في الشوط الأول، بالكاد يمكن لأي فريق أن يفعل هذا. ولكن كان ينبغي أن نبعدهم أكثر عن مرمانا".

وقال فينيسيوس جونيور، الذي تقمص دور البطولة في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) إن الريال فاز بـ15 لقبا في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي، لسبب ما.

وقال لـ "موفيستار":" هذه بطولتنا المفضلة، والأكيد أننا نرغب في الفوز بها مرة أخرى".