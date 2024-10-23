نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "فيفا" يتغزل بأسطورية ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتدح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أداء ميسي في مباراة فريقه أمس في نهائي بطولة درع المشجعين والتي انتصر فيها انتر ميامي على فريق نيو ايجلاند بنتيجة ست أهداف مقابل هدفين.

ساهم ليونيل ميسي أمس في ثلاث أهداف حيث استطاع أن يسجلهم، أما لويس سواريز سجل هدفين وصنع هدف، وجوردي البا تمكن أيضا من صناعة هدف.

استطاع ميسي ان يصل إلى الهدف 849 في تاريخه،711 هدف بالقدم اليُسرى، 107 هدف بالقدم اليُمنى، 27 بالرأس، 97 هدف جاء من خارج المنطقة (لعب مفتوح)، 576 هدف جاء من داخل المنطقة، 109 هدف جاء عن طريق البلنتيات، 66 هدف جاء عن طريق الركلات الحرة.

رئيس “فيفا” يمدح ميسي

قال- جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم): "لدي ثلاثة أشياء لأخبركم بها! الأول، تهانينا الحارة على الفوز بدرع الجماهير! والثاني، ستتأهلون لكأس العالم للأندية 2025! والثالث، ستفتتحون وتستضيفون مباراة الافتتاح في ملعب هارد روك أمام 65 ألف شخص.

أتم حديثه قائلًا إن علينا الاستمتاع بما يقدمه ميسي، لإنه يضيف بريق خاص لعالم كرة القدم، لم يسبق لأي لاعب منذُ نشأة كرة القدم أن أصبح هدافًا تاريخيًا لـ ناديين مُختلفين، فقط ليو ميسي من فعل ذلك

