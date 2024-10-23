نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يرفض تجهيز صفقة الأهلي الجديدة بالمسكنات لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد الليثي، على رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة علاج المغربي اشرف داري مدافع الفريق بالمسكنات حتى يتمكّن من المشاركة في مباراة الزمالك غدًا، الخميس، بنهائي السوبر المصري بالإمارات.

كولر يرفض تجهيز أشرف داري بالمسكنات لمواجهة الزمالك



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " عقد كولر جلسة خاصة مع طبيب الأهلي أول أمس، الأثنين، بمقر إقامة الأهلي بالإمارات حيث استفسر الأول من الأخير عن تطورات إصابة أشرف داري بإلتواء في الكاحل، والتي حرمت اللاعب من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي كأس مصر".



وأردف: "خلال الجلسة أكد طبيب الأهلي للمدير الفني، أن اشرف داري مازال يعاني من آلام في القدم ومن الممكن علاجه سريعًا بالمسكنات".



واختتم: " كولر رفض وفضل استبعاد اللاعب من حساباته الفنية في مباراة الغد منعًا لحدوث مشاكل حال العلاج بالمسكنات أو المشاركة دون إكتمال شفاؤه 100 % ".

