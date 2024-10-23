نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يوجه صدمه جديدة لجماهيره قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد الإسباني عن غياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق عن مواجهة برشلونة، بسبب الإصابة.

وتعرض كورتوا لإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز الملكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعرف على حجم إصابة تيبو كورتوا

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي عبر صفحته على منصة "إكس"، "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة للساق اليسرى، في انتظار تطور الحالة".

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة يوم السبت القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في كلاسيكو الذهاب الليجا.

