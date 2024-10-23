كورتو يغيب عن ريال مدريد.. كم مباراة سيغيب عنها الحارس البلجيكي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن المباريات التي سيغيب عنها تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

كم مباراة سيغيب عنها الحارس البلجيكي؟

وأثبت الفحوصات التي خضع لها اللاعب صباح اليوم عن إصابة كورتوا في العضلة الضامة، ما يعني أنه سيغيب عن الملاعب مع الريال مدة قد تصل إلى ثلاث أسابيع.

ومن المقرر أن يغيب كورتوا عن ريال مدريد أمام كل من نادي برشلونة في الكلاسيكو وفالنسيا في الدوري الإسباني وميلان في دوري أبطال أوروبا.

كما ممكن أن تسبب الإصابة في غيابه أيضًا عن مباراة اوساسونا القادمة في الليجا.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في الجولة الحادية عشر مساء يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.