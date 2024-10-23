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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى بحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، خلال الساعات المقبلة إمكانية إعادة محمد الشناوي حارس الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الزمالك المقرر لها غدًا، الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

كولر يناقش مع يانكون إعادة الشناوي لتشكيل الأهلي أمام الزمالك

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " يرغب كولر في إعادة الشناوي بعدما استبعده من مباراة سيراميكا الأحد الماضي في نصف نهائي البطولة بسبب معاناة الحارس الدولي من إجهاد واضح نتيجة مشاركته مع منتخب مصر في الأجندة الدولية".

وأردف: "وبسبب خبراته الطويلة وقدرته على "لم شمل" الفريق في لقاء الغد كما أنه _ اي الشناوي_ حصل على راحة كافية وبات لائقًا من الناحية الفنية والذهبية والبدنية لمواجهة الزمالك ".

واختتم: " سيتحدد خلال الجلسة حارس الأهلي الأساسي في مباراة الغد سواء كان الشناوي وهو الإحتمال الأرجح حتى الأن أو مشاركة مصطفى شوبير الذي دافع عن عرين الأهلي بشكل جيد أمام سيراميكا ".