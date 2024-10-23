نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره فريق ليل الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد طيران الرياض ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليل

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وليل مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وليل

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

