نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقاء للأقوي.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بقياده مدربه هانز فليك، لمواجهة العملاق الألماني بايرن ميونخ، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

ينزل العملاق البافاري ضيفًا ثقيلًا، على الفريق الكتالوني، مساء اليوم، الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 على ملعب "مونتجويك" معقل البرسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، أولمو

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال

وكان برشلونة قد حقق الانتصار الجولة الماضية على حساب يونج بويز السويسري بخمسة أهداف دون رد، فيما خسر بايرن ميونخ أمام أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف.

وتنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

