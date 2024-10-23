نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معركة تكسير العظام.. تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة القمة أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: جيريرو - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جواو كيميتش، بالينيا، أوليسي

خط الهجوم: موسيالا،هاري كين، جنابري

وكان برشلونة قد حقق الانتصار الجولة الماضية على حساب يونج بويز السويسري بخمسة أهداف دون رد، فيما خسر بايرن ميونخ أمام أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف.

وتنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.