تشكيل مانشستر سيتي ضد سبارتا براغ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سبارتا براغ التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براغ

يلتقي المان سيتي مع ضيفه التشيكي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سبارتا براغ

حراسة المرمي: إيديرسون

خط الدفاع: أكانجي – ناثان آكي – دياز

خط الوسط: كوفاسيتش – لويس – برناردو سيلفا – فودين

خط الهجوم: سافيو – هالاند – جريليش

وتنقل مباراة مانشستر سيتي مع سبارتا براغ، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.