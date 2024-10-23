نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يؤكد أحقية فينيسيوس جونيور فى الفوز بـ "الكرة الذهبية" ويكشف حجم إصابة رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، بلاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور، مؤكدًا أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2023-2024.

وقال المدرب الإيطالي أنشيلوتي في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، "فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية ليس بسبب الليلة ولكن بسبب ما فعله في الموسم الماضي"

مدرب ريال مدريد: فينسيوس لاعب غير عادي

وأضاف مدرب ريال مدريد "ما فعله الليلة سيساعده في الفوز بالكرة الذهبية؟ لا، سيساعده في الفوز بالكرة الذهبية العام المقبل".

وواصل انشيلوتي حديثه عن اللاعب البرازيلي، قائلًا "فينسيوس سيفوز بالكرة الذهبية، في رأيي، فيني لاعب غير عادي".

وعن أحداث المواجهة التي جمعت بين فريقه وبوروسيا دورتموند، قال أنشيلوتي "كان اللاعبون خجولين للغاية في الشوط الأول، في الشوط الثاني، لعبوا بطاقة أكبر وخاضوا المزيد من المخاطر وكان أفضل شوط لنا هذا الموسم".

وبسؤاله عن إصابة رودريجو، أجاب مدرب ريال مدريد "إنها إصابة عضلية، لقد قدم أداءً رائعًا في الهدف الثالث الذي سجلناه، إنه أمر مؤسف، ولكن هذا هو الحال".

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا دورتموند مساء أمس بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق الملكي لملاقاة غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.